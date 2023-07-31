Isparta'da Kamyonetten Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Isparta'da ağabeyinin kullandığı kamyonetten düşen 3 yaşındaki çocuk, arka tekerin üzerinden geçerek hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ISPARTA'da ağabeyinin kullandığı kamyonetten düşüp, arka tekerin üzerinden geçtiği 3 yaşındaki Mehmet Haluk K., hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Keçiborlu ilçesi Kılıç köyü Kum Ocağı mevkisinde meydana geldi. H.A.K.'nin (19) kullandığı 15 DC 515 plakalı kamyonette yan koltuğunda oturan sürücünün kardeşi Mehmet Haluk K., iddiaya göre kapıyı açınca yola düştü. Kamyonetin arka lastiğinin üzerinden geçtiği Mehmet Haluk K., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keçiborlu Devlet Hastanesi'nde götürülen Mehmet Haluk K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazanın ardından H.A.K.'nin ifadesine başvuran jandarma, soruşturmayı sürdürüyor.