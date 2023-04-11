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Isparta'da inşaattan demir hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da inşaattan demir hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel Haberler

Isparta'da inşaattan yaklaşık yarım ton demir çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'da inşaattan yaklaşık yarım ton demir çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hızırbey Mahallesi 1572 Sokak'taki inşaatına gelen firma sahibi, yaklaşık 10 bin lira değerindeki demirlerin çalındığını fark etti.

İhbar üzerine gelen polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, hırsızlık anları inşaat alanını gören bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Güncel Haberler

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