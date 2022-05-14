İş yeri kamerasına yansıdı: Isparta'da hortum paniğe neden oldu - Haberler

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İş yeri kamerasına yansıdı: Isparta'da hortum paniğe neden oldu

Demirören Haber Ajansı - Ali Çevikbaş - Güncel
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Isparta'da kısa süre etkili olan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda hortumu görenlerin kaçması ve panik anları yer aldı.

Meteorolojiden hafta sonu için bazı bölgelerde sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapılmıştı. Isparta'da kısa süre etkili olan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

İş yeri kamerasına yansıdı: Isparta'da hortum paniğe neden oldu

HORTUMDAN KAÇAN VATANDAŞLAR İŞ YERLERİNE GİRDİ

Yeni Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, hortumu fark edenlerin iş yerlerine girdiği, paniklediği ve bu sırada bir kişinin de kaçmak isterken düştüğü görüldü.

İş yeri kamerasına yansıdı: Isparta'da hortum paniğe neden oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Güncel

Isparta, Hortum, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

MURAT ÖZBEN :

DAYI SANKİ AZRAİLİ GÖRDÜ

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