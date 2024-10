Isparta'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ISPARTA'da kavgada M.Y. (28) tarafından bıçaklanan Mehmet Ülperen (29) hayatını kaybetti. Ülperen'in mahalle muhtarı olan babası Yüksel Ülperen'in de 2 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olay, dün gece Senirkent'e bağlı Büyükkabaca beldesinde meydana geldi. M.Y. ile Mehmet Ülperen arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.Y. bıçakla Ülperen'i yaraladı. Olayın ardından teslim olan M.Y., Ülperen'i bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Ülperen'in hayatını kaybettiğini belirlendi. M.Y. gözaltına alındı.

Mehmet Ülperen'in babası Büyükkabaca beldesinin Karşı Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen de Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.