Isparta'da atıl okulun çatısında yangın çıktı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde atıl durumdaki bir okulun çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde atıl durumdaki bir okulun çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi.
Yeni Mahalle'de atıl durumdaki Sağlık Meslek Lisesi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasar oluşturdu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.