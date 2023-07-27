Isparta'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

ISPARTA'nın Gönen ilçesinde tarlada çıkan anız yangını ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Gönen'e bağlı İğdecik köyü mevkisinde saat 14.00 sıralarında saman balyası saran makineden çıkan kıvılcım tarladaki anızları tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yakındaki bir arpa tarlasına sıçradı. Bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, bir süre sonra da ormana sıçradı. 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 12 su tankeri ve çok sayıda personelle yangına müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.Isparta Valisi Aydın Baruş da yangının ilk çıktığı bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yaklaşık 150 dönüm tarla ve 10 dönüm de ormanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.