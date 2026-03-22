Isparta'da aile içi kavgada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Isparta'da aile içi kavgada silahla vurulan polis memuru Deniz Altınkaya, cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığı'nda defnedildi. Olayda, aile üyeleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Isparta Şehir Hastanesinden alınan Altınkaya'nın cenazesi, Halıkent Camisi'ne getirildi.

Altınkaya'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aile üyeleri arasında 20 Mart gece saatlerinde evlerinde başlayan tartışma 4445 Sokak'ta kavgaya dönüşmüş, kavgada polis memuru Deniz Altınkaya ve babası silahla yaralanmıştı.

Deniz Altınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan polis memuru kardeşi Ömer Altınkaya tutuklanmıştı.

Deniz Altınkaya'nın Denizli Emniyet Müdürlüğünde, Ömer Altınkaya'nın ise Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
