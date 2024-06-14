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Isparta'da 400 yıllık kurban indirme geleneği yaşatılıyor

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Isparta'da her yıl Gökçay mesireliğinde düzenlenen kurban indirme etkinliği, 400 yıllık bir geleneği sürdürüyor. Yörük geleneklerine dayanan etkinlikte, kurbanlık keçiler süslenerek davul zurna eşliğinde karşılanıyor ve sahiplerine teslim ediliyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayarak, bu geleneği devam ettirmenin önemli olduğunu belirtti.

Isparta'da 400 yıllık "kurban indirme" geleneği yaşatılıyor.

"Kurban indirme" için her yıl Gökçay mesireliğine kıl çadır kuruluyor.

Yörük geleneklerinden olan ve halk oyunları gösterisiyle başlayan kurban indirmede, kurbanlık keçiler çobanlar tarafından süslenerek davul zurna eşliğinde ve tekbirlerle Gökçay mesireliğinde karşılanıyor.

Kurbanlıklar, 20 dakika süren bir yolculukla Keçeci Mahallesi önüne getirilerek sahiplerine teslim ediliyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu geleneğin 4 asırdır devam ettiğini söyledi.

Geleneklerin, örf ve adetlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirten Başdeğirmen, "Biz bu gelenekleri gelecek nesillere aktarmazsak kabahatli oluruz. Biz yapalım, bizden sonrası devam ettirsin. Bizler geçmişimizle, en önemlisi tarihimizle hem devlet oluyoruz hem de millet oluyoruz. Bizim çok değerli bir geçmişimiz var." dedi.

Etkinliğe, Isparta Valisi Aydın Baruş, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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