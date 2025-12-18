Isparta'da firari hükümlü yakalandı
Isparta'da, uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan bir firari, Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edilirken, üst aramasında uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Isparta'da hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yapma suçundan hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan hükümlünün üst aramasında, 12 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
