Isparta'da 112 Acil Çağrı Merkezi, 2024'ün ilk 6 ayında 100 bin 350 kez gereksiz meşgul edildi.

Isparta'da ilk 6 ayda çağrı merkezine gelen 153 bin 257 aramanın, 100 bin 350'si "Vakaya Dönüşmeyen Çağrı" olarak kayıtlara geçti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Ünal, gazetecilerle, 2024'te vakaya dönüşmeyen çağrı oranının yüzde 65,48 olduğunu söyledi.

Ünal, 112 çağrı merkezi olarak AFAD, emniyet, itfaiye, jandarma, orman ve sağlık alanında çağrılar aldıkları dile getirdi.

Vatandaşların çağrı merkezini aradıklarında sakin olmaları gerektiğini belirten Ünal, "Bizim için adres, konum ve olayın niteliği çok önemli. Örneğin bir trafik kazası olduğunda mümkünse araçta sıkışan birilerinin olup olmadığı kaç yaralı olduğu gibi kısa net bilgiler verildiği takdirde bizlerde vatandaşlara en kısa zamanda ulaşmış oluyoruz." diye konuştu.

Çağrıyı aldıktan sonra ortalama 5 dakika gibi bir sürede olay yerine vardıklarını ifade eden Ünal, "Vatandaşlarımız gereksiz çağrıda bulunmaları bizlere zor duruma sokuyor çünkü bizi ne kadar süre meşgul ederlerse vatandaşın bekleme süresi daha da uzamış oluyor. Örneğin kalp krizi geçiren bir hastaya geç ulaşırsak risk o kadar büyüyor."ifadelerini kullandı.

Merkezin 130 personelle 7 gün 24 saat hizmet verdiğini anlatan Ünal, "Bir olayla karşılaştıkları zaman bizi mutlaka arasınlar, 'Başka biri nasıl olsa arar ben aramayayım' demesinler. İstatistiklerimiz ne kadar çok olsa da önemli olan vatandaşa hizmet. 2024 yılında gereksiz yere çağrı merkezini arayan 5 vatandaşa 9 bin 535 lira ceza kesildi." dedi.