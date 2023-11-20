Isparta Belediyesi Körküler köyündeki caminin çatısını yeniledi

Isparta Belediyesi, Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyündeki İ. Caferi Sadık Camiinin yağışlı havalarda akan çatısını yeniledi. Köy Muhtarı Sadık Kaya, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Isparta Belediyesi tarafından Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyündeki İ. Caferi Sadık Camiinin yağışlı havalarda akan çatısı yenilendi. Köy Muhtarı Sadık Kaya, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Isparta Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan camilerin tuvalet bakım, tadilat ve çevre düzenlemeleri devam ederken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köylerden gelen talepleri de geri çevirmiyor. Bugüne kadar birçok köydeki camilerin tadilat, tuvalet bakım, onarımları yapılırken, çevre düzenlemeleri de gerçekleştirildi. Talep doğrultusunda Yalvaç İlçesine bağlı Körküler köyündeki İ. Caferi Sadık Camiinin de çatı onarımı yapıldı. Yağmurlu havalarda akan caminin çatısı tadilattan geçirilerek, problem ortadan kaldırıldı.

Körküler Köyü Muhtarı Sadık Kara, köylerinin Yalvaç ilçesine 18, Isparta merkeze ise 110 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e her zaman ulaşabildiklerine değindi. Başkan Başdeğirmen'in her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Muhtar Kara, "Köyümüzdeki İ. Caferi Sadık Camiimizin çatısı akıyordu. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'den destek istedik. Başkanımız yardımcı oldu. Köyüm ve şahsım adına Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ISPARTA