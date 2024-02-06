Isparta Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde görev yapmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde görev yapan Isparta Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ISAK) zamanla yarışarak enkazdan kurtardıkları depremzedelerle iletişimini koparmıyor.

Bir yıl önce meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta görevlendirilen 35 kişilik ISAK ekibi, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı.

Bölgede 9 gün yürüttükleri çalışmada 25 kişiyi enkazdan kurtaran ekip, orada yaşadıklarını unutamıyor. Ekip, enkazdan çıkardıkları bazı depremzedelerle telefonda görüşerek depremin birinci yılında üzüntülerini dile getirdi.

ISAK ekibi eğitim ve koordinasyon sorumlusu Güngör Hasgören, AA muhabirine, ekibin 2021'de 18 kişiyle kurulduğunu, ilerleyen zamanlarda üye sayının 60'a ulaştığını söyledi.

Depremi duyar duymaz hazırlanarak, aynı gün Kahramanmaraş'a ulaştıklarını anlatan Hasgören, "Depremin büyüklüğünü görünce çok şaşırdık. Ara vermeden 8-9 saat çalıştığımız oldu. Allah'a şükür 25 canımızı enkazdan sağ çıkardık." dedi.

"Belimde korseyle ailemden helallik isteyip gittim"

Ekipte yer alanlardan itfaiye eri Osman Avcu ise depremden önce trafik kazasında ablasını kaybettiğini, aynı kazada kendisinin de yaralandığını söyledi.

O süreçte izinli olduğunu anlatan Avcu, şunları kaydetti:

"Depremi duyunca hemen hazırlandım. Ailem, 'Yaralısın gitme' dedi. Belimde korseyle ailemden helallik isteyip gittim. Çünkü arama kurtarma için gönüllü olurken söz vermiştik ne olursa olsun gidecektim. Yoğun kar yağışı vardı, aracımız yolda kara saplandı. Çok zorlu bir süreçti ama bölgeye ulaşmayı başardık. Enkazdan 'Kurtarın bizi sesi' geliyordu. Depremzedelerimizi enkazdan canlı çıkardıkça mutlu olduk. Sevinç ve hüzün gözyaşlarımız birbirine karıştı, hala o anın etkisindeyim. Görüştüğümüz depremzedeler var, onlar bize biz onlara duacıyız."

38. saatte kurtarılan Azerbaycanlı öğrenci yaşadıklarını anlattı

Avcu, enkazdan çıkardıkları üniversite öğrencisi Azerbaycanlı Gokcek Baxseliyeva ile telefonda görüntülü konuşarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baxseliyeva da hüzünlü olduğunu belirterek, "Binamız gece çöktü. Sese uyandım arkadaşımın odasına koştum üzerimize beton düştü. 38 saat sonra kurtarıldık. Enkaz altında arama kurtarma ekibiyle konuşmuştuk, hepsini hatırlıyorum. Allah bir daha yaşatmasın çok kötüydü. Bazı hocalarım ve arkadaşlarım vefat etti." ifadesini kullandı.

İtfaiye eri Ali Uysal da o gün yıllık izinde olduğunu ancak depremi duyunca ISAK'a koştuğunu ifade etti. Gölcük Depremi'nde de görev aldığını belirten Uysal, "Kahramanmaraş depremi çok başkaydı, gerçekten asrın felaketiydi." diye konuştu.