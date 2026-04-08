Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü, 7 yaralı
Antalya-Isparta karayolunda bir tır ile minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Antalya- Isparta karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI
Antalya-Isparta karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında Kargı mevkiinde plaka ve sürücüleri henüz belirlenemeyen tır ile minibüs çarpıştı.
7 ÖLÜ, YARALI
Kaza sonrası olay yeri savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda sağlık, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2's i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı