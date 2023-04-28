İspanyol yazar Cervantes'in Don Kişot'u, Ankara'da bale severlerle buluşacak

ANKARA Devlet Opera ve Balesi (ADOB), İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in en önemli eserlerinden biri olan Don Kişot'u 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde 18 yıl sonra yeniden sanatseverlerle buluşturuyor.

ANKARA Devlet Opera ve Balesi (ADOB), İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in en önemli eserlerinden biri olan Don Kişot'u 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde 18 yıl sonra yeniden sanatseverlerle buluşturuyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşınan Don Kişot balesini, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde Opera Sahnesi'nde 18 yıl sonra yeniden sanatseverlerle buluşturuyor.

Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu eserde,eser sorumlusu Almula Özlem, Elif Fırat, orkestra şefleri dönüşümlü olarak Deniz Olivera Erdinç, Tolga Atalay Ün, dekor tasarım Özgür Usta, kostüm Tasarım Tülay Şimşek ve ışık tasarım Bülent Arslan imzası taşıyor. Ludwig Minkus'un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında Moskova'da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelenen eserin, klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biri olduğu belirtiliyor. Sezonun ilk Don Kişot temsilinde; 'Kitri' Sultan Menteşe, 'Basilio' İlhan Durgut, 'Don Kişot' Hakan Odabaşı, 'Sancho Panza' Uluç Aytan, 'Gamache' Hüseyin Acar, 'Larenzo' Tarkan Serengül, 'Espada' Berkay Saraçoğlu, 'Mercedes' Serapsu Gürman, 'Amor' Lara Veli, 'İki Arkadaş' Güleycan Kocabey- Deniz Derelioğlu, 'Rüya Kraliçesi' Beril Baştürk, 'Çeri Başı' Kadir Okurer tarafından sanatseverlerle buluşuyor.

'DON KİŞOT'U ANKARALI SANATSEVERLERLE BULUŞTURMAK İSTEDİK'

Don Kişot balesini sahneye koyan ve düzenleyen Ayşem Sunal Savaşkurt, Don Kişot balesinin klasik bale repertuvarının en renkli, en zor ve en önemli eserlerinden biri olduğunu söyledi. Savaşkurt, dünya prömiyeri 1869 yılında Moskova'da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelenen eserin, klasik bale repertuvarının en çok sahnelenen eserlerinden biri olduğunu belirterek, "Çünkü çok renkli. Minkus'un besteleri Petipa'nın koreografisi esere ayrı bir renk veriyor. Hazırlık süreci ne kadar zor olsa da sahnelenmesi çok keyifli bir eser. Uzun süredir Ankara'da sahnelenmediği için Don Kişot'u Ankaralı sanatseverlerle buluşturmak istedik" dedi. (DHA)