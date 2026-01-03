Haberler

İspanya, ABD ile Venezuela arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı

Güncelleme:
İspanya, ABD'nin Venezuela'ya askeri hava saldırısının ardından, iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

İspanya, ABD'nin Venezuela'ya askeri hava saldırısının ardından iki ülke arasındaki krizi sona erdirmek için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " İspanya, gerilimin azaltılması, ılımlılığın sağlanması ve her zaman uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor. Bu bağlamda İspanya, mevcut krize barışçıl ve müzakere yoluyla bir çözüm bulunması için arabuluculuk yapmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

İspanya'nın, Venezuela'daki 28 Temmuz 2024 seçimlerinin sonuçlarını tanımadığı ve Venezuela için demokratik bir çözüm elde etme girişimlerini her zaman desteklediği belirtilen açıklamada, " İspanya, siyasi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Venezuelalıyı memnuniyetle karşıladığını, karşılamaya devam edeceğini ve ülke için demokratik, müzakere edilmiş ve barışçıl bir çözüm arayışına yardımcı olmaya hazır olduğunu yinelemektedir." ifadesine yer verildi.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ABD'nin, Venezuela'ya düzenlediği askeri hava saldırısının ardından "gerginliğin azaltılması, uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Sanchez, ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'ten yaptığı paylaşımda, "İspanya hükümeti, Venezuela'daki durumu yakından takip etmektedir. Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımız açık kalmaya devam etmektedir. Herkesi gerginliği azaltmaya ve sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
