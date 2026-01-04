Haberler

İspanya ve 5 Latin Amerika ülkesi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi

İspanya, Brezilya, Meksika, Şili, Kolombiya ve Uruguay, ABD'nin Venezuela'ya planladığı askeri müdahaleye karşı ortak bir açıklama yaptı. Ülkeler, Venezuela'nın yalnızca Venezüellalılar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, dış müdahalelere karşı olduklarını belirttiler.

İspanya ve Latin Amerika ülkelerinden Brezilya, Meksika, Şili, Kolombiya ve Uruguay, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyması ve bu ülke hakkındaki planlarına tepki gösteren ortak açıklama yaptı.

Altı ülkenin Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ve 4 maddeden oluşan ortak açıklamada, Venezuela'nın Venezuelalılar tarafından yönetilmesi gerektiği, her türlü dış müdahaleye karşı olunduğu, bölgesel barış ve istikrarın tehlikeye atılmaması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin arabuluculuk yapmaya çağırıldığı mesajları verildi.

" Venezuela'da demokratik, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm sürecini" desteklediklerini kaydeden İspanya, Brezilya, Meksika, Şili, Kolombiya ve Uruguay hükümetleri, " Venezuela'daki durumun yalnızca barışçıl yollarla, diyalog, müzakere ve Venezuela halkının tüm ifadelerine saygı gösterilerek, dış müdahale olmaksızın ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi gerektiğini yineliyoruz." açıklamasında bulundu.

Söz konusu altı ülke, "Devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya aykırı olan askeri eylemlerden duyduğumuz derin endişeyi ve reddimizi ifade ediyoruz. Bu eylemler, barış ve bölgesel güvenlik için son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmekte ve sivil halkı tehlikeye atmaktadır." görüşünü vurguladı.

Ortak açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler'de "bölgesel istikrarı tehlikeye atan her türlü eyleme karşı, siyasi farklılıkların ötesinde bölgesel birlik çağrısı" yapılarak, şöyle devam edildi:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni ve ilgili çok taraflı mekanizmaların üye devletlerini, gerilimleri azaltmaya ve bölgesel barışı korumaya katkıda bulunmak için arabuluculuk yapmaya çağırıyoruz."

Açıklamada ayrıca ABD'ye atfen, "Venezuela'nın doğal veya stratejik kaynaklarını kontrol etme, yönetme veya dışarıdan ele geçirme girişimlerine ilişkin endişelerimizi dile getiriyoruz. Bu tür girişimler uluslararası hukuka aykırıdır ve bölgenin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını tehdit etmektedir." denildi.

