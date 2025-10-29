İspanya, TUSAŞ'ın Hürjet Uçaklarını Satın Almayı Onayladı

(ANKARA) - İspanya Bakanlar Kurulu, mevcut F-5 uçaklarının yerine geçecek TUSAŞ tarafından tasarlanan Hürjet uçaklarının ve entegre pilot eğitim sistemi ITS-C'nin satın alınmasını onayladı. Sözleşme kapsamında uçaklar, simülatörler, yer donanımı ve eğitim altyapısı yer alıyor; teslimatların 2028'de başlaması ve Hürjet'lerin en az 30 yıl görev yapması planlanıyor.

İspanya Bakanlar Kurulu'nun, dün yaptığı toplantısında alınan kararda, "Mevcut AE.09 (F5) sisteminin yerine geçecek, avcılık ve saldırı uzmanlık alanı için entegre eğitim sistemi ITS-C'nin satın alınmasına ilişkin sözleşmenin imzalanmasını yetkilendiren anlaşmayı onayladı" denildi.

Türkiye'den 45 adet HÜRJET satın alımıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararında, şunlar kaydedildi:

"Bu sözleşmenin gerekliliği, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri'nin, savaş ve taarruz uçakları konusunda uzmanlaşmış pilotların eğitiminde kabiliyetlerin güncellenmesi, genişletilmesi ve yenilenmesi için gerekli gereksinimleri karşılamasını sağlayacak, savaş ve taarruz uçakları için Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) edinme kolaylığında yatmaktadır. Bu sistem, yeni ve karmaşık güvenlik senaryolarında operasyonlara yeterli hazırlığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Sözleşmenin süresi, sözleşmenin resmileşmesinden itibaren 30 Kasım 2035 tarihine kadar olup, uzatma imkanı bulunmamaktadır."

İspanya Savunma Bakanlığı açıklamasında da "Sözleşme, savaş ve taarruz uçakları konusunda uzman pilotların eğitiminde kabiliyetlerin güncellenmesi, genişletilmesi ve yenilenmesini sağlayacak. Yeni sistem, karmaşık güvenlik senaryolarında operasyonel hazırlığı artırmayı amaçlıyor" ifadeleri yer aldı.

Hürjet uçaklarından 30-45 adet alınması planlanıyor

Halihazırda Türkiye'nin TUSAŞ firması ile Airbus Defence & Space, İspanya için ileri eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak Hürjet'in geliştirilmesi ve F-5 filosunun yerini alacak uçak projesi üzerinde işbirliği yürütüyor. İspanya, bu kapsamda Hürjet uçaklarından 30-45 adet almayı planlıyor. Sözleşme yalnızca uçakları değil, simülatörler, yer donanımı, idame çalışmaları ve pilot eğitim altyapısını kapsayan Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) çerçevesinde kapsamlı bir programı içeriyor. Teslimatların 2028'de başlaması, ilk sevkiyatı yapılacak uçağın 2029-2030 eğitiminde kullanılması, Hürjet'lerin en az 30 yıl görev yapması öngürülüyor.

Türkiye ve İspanya arasında Aralık 2024'te imzalanan niyet protokolü (MoU) ile Hürjet'in İspanya'daki eğitim ve taarruz uçakları rolünde kullanılması kararlaştırılmıştı. 2025 boyunca taraflar, eski F-5 uçaklarını yeni platformla değiştirme hazırlıklarını sürdürdü, Ekim 2025'te ise yaklaşık 3,12 milyar avro değerinde resmi sözleşme onayı verildi. Bu adım, İspanya'nın hava kuvvetlerinde modernizasyonu hızlandırırken, pilot eğitiminde kapasite ve operasyonel esnekliği artırmayı hedefliyor.