Haberler

İspanya, TUSAŞ'ın Hürjet Uçaklarını Satın Almayı Onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin TUSAŞ tarafından tasarlanan Hürjet uçaklarının satın alınmasını onayladı. Sözleşme, avcılık ve saldırı uzmanlık alanı için entegre eğitim sistemi ITS-C'yi kapsıyor ve 2028'de teslimatların başlaması öngörülüyor.

(ANKARA) - İspanya Bakanlar Kurulu, mevcut F-5 uçaklarının yerine geçecek TUSAŞ tarafından tasarlanan Hürjet uçaklarının ve entegre pilot eğitim sistemi ITS-C'nin satın alınmasını onayladı. Sözleşme kapsamında uçaklar, simülatörler, yer donanımı ve eğitim altyapısı yer alıyor; teslimatların 2028'de başlaması ve Hürjet'lerin en az 30 yıl görev yapması planlanıyor.

İspanya Bakanlar Kurulu'nun, dün yaptığı toplantısında alınan kararda, "Mevcut AE.09 (F5) sisteminin yerine geçecek, avcılık ve saldırı uzmanlık alanı için entegre eğitim sistemi ITS-C'nin satın alınmasına ilişkin sözleşmenin imzalanmasını yetkilendiren anlaşmayı onayladı" denildi.

Türkiye'den 45 adet HÜRJET satın alımıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararında, şunlar kaydedildi:

"Bu sözleşmenin gerekliliği, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri'nin, savaş ve taarruz uçakları konusunda uzmanlaşmış pilotların eğitiminde kabiliyetlerin güncellenmesi, genişletilmesi ve yenilenmesi için gerekli gereksinimleri karşılamasını sağlayacak, savaş ve taarruz uçakları için Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) edinme kolaylığında yatmaktadır. Bu sistem, yeni ve karmaşık güvenlik senaryolarında operasyonlara yeterli hazırlığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Sözleşmenin süresi, sözleşmenin resmileşmesinden itibaren 30 Kasım 2035 tarihine kadar olup, uzatma imkanı bulunmamaktadır."

İspanya Savunma Bakanlığı açıklamasında da "Sözleşme, savaş ve taarruz uçakları konusunda uzman pilotların eğitiminde kabiliyetlerin güncellenmesi, genişletilmesi ve yenilenmesini sağlayacak. Yeni sistem, karmaşık güvenlik senaryolarında operasyonel hazırlığı artırmayı amaçlıyor" ifadeleri yer aldı.

Hürjet uçaklarından 30-45 adet alınması planlanıyor

Halihazırda Türkiye'nin TUSAŞ firması ile Airbus Defence & Space, İspanya için ileri eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak Hürjet'in geliştirilmesi ve F-5 filosunun yerini alacak uçak projesi üzerinde işbirliği yürütüyor. İspanya, bu kapsamda Hürjet uçaklarından 30-45 adet almayı planlıyor. Sözleşme yalnızca uçakları değil, simülatörler, yer donanımı, idame çalışmaları ve pilot eğitim altyapısını kapsayan Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) çerçevesinde kapsamlı bir programı içeriyor. Teslimatların 2028'de başlaması, ilk sevkiyatı yapılacak uçağın 2029-2030 eğitiminde kullanılması, Hürjet'lerin en az 30 yıl görev yapması öngürülüyor.

Türkiye ve İspanya arasında Aralık 2024'te imzalanan niyet protokolü (MoU) ile Hürjet'in İspanya'daki eğitim ve taarruz uçakları rolünde kullanılması kararlaştırılmıştı. 2025 boyunca taraflar, eski F-5 uçaklarını yeni platformla değiştirme hazırlıklarını sürdürdü, Ekim 2025'te ise yaklaşık 3,12 milyar avro değerinde resmi sözleşme onayı verildi. Bu adım, İspanya'nın hava kuvvetlerinde modernizasyonu hızlandırırken, pilot eğitiminde kapasite ve operasyonel esnekliği artırmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.