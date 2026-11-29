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İspanya'da bugün yapılan genel seçimlerde açılan sandıkların yüzde 20'sine göre ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) seçimleri önde götürdüğü görüldü.

Seçim Kurulunun açıkladığı açılan sandıkların yüzde 26'sına göre PP, 350 sandalyeli mecliste 131 milletvekili ile birinci sırada yer aldı.

İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 115, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Geniş Cephe 11, sağdaki Vox partisi 48, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 10, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bildu 7, Katalonya için Birlik (Junts) 5, İleri Endülüs 4, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 3, Podemos 3, Galiçya Milliyetçi Blok (BNG) 2, Navarra Halk Birliği (UPN) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2 ve diğerleri.

İktidara gelebilmek için 176 olan meclis çoğunluğunu yakalamak gerekirken, sağ bloktaki PP, Vox ve UPN'nin şu anda bu sayıyı geçtiği görünüyor.

Kaynak: AA