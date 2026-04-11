İspanya Sağlık Bakanı Garcia, Netanyahu'ya karşı olmaktan gurur duyduklarını söyledi

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, ülkesini tehdit eden ve "diplomatik savaş yürütmekle" suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "soykırımcı" olarak tanımlayarak, ona karşı olmanın İspanya için bir gurur kaynağı olduğu söyledi.

İspanya hükümeti, İsrail'in İspanya'yı Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinden çıkarma kararına ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tehditlerine sert karşılık vermeye devam etti.

Sağlık Bakanı Garcia, bir televizyon programına yaptığı açıklamada, Netanyahu için "Bu kişi, yüzyılımızın en büyük soykırımlarından birini gerçekleştiren, Filistin'de 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 bin sivili öldüren, Lübnan'ın güneyini harap eden, soykırımcı bir adam." dedi.

İsrail Başbakanı'nın İspanya'yı kendilerine karşı "diplomatik savaş yürütmekle" suçlamasını ve "Buna izin vermeyeceğim." şeklinde konuşmasını "Kötü bir şaka mı bu?" olarak yorumlayan Bakan Garcia, "Şaka mı değil mi bilmem ama kesin olan, İspanya'nın bu adama karşı duruyor olmasıdır. İspanya ve İspanya hükümetinin bu adama, soykırımcılara ve Trump'a karşı duvar örmesi bir gururdur." ifadelerini kullandı.

İspanya'ya saldıran bir ülkeye karşı muhalefetteki sağ partilerin sessiz kalmasını da eleştiren Garcia, şöyle devam etti:

"Netanyahu direkt olarak bizi tehdit ettiğinde vatanseverler (ana muhalefetteki Halk Partisi) ne yapacak merak ediyorum. Mesele şu ki sağcılar kendi hükümetine karşı yürüttüğü bu haçlı seferinde, ya olup bitenin, dış tehditlerin ülkemizi tehlikeye attığının farkında değiller ya da daha kötüsü, farkındalar ama bir felçli gibi hareket edemiyorlar. Ben, İspanyolların Netanyahu'nun, soykırımcıların ve savaş yanlısı beylerin karşısında bir hükümetlerinin olmasından gurur duyduklarına inanıyorum."

İspanya'nın birçok kez Tel Aviv'in karşısında yer aldığını iddia eden Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinden İspanyol temsilcileri çıkarma kararı aldığını duyurmuştu.

Netanyahu, İsrail'e karşı diplomatik savaş yürütmekle suçladığı İspanya'yı "bunun bedelini ödemekle" tehdit etmişti.

İsrail Başbakanı'na karşı İspanya hükümetinden dün gelen tepkilerde ise Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Evet, savaş suçlularına ve soykırımcılara karşı tam düşmanlık.", Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da "Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz. ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önüne çıkacaksınız." açıklamasında bulunmuştu.

İspanya ve İsrail arasındaki diplomatik kriz

İspanya'nın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında Tahran Büyükelçiliğini hemen açma kararı İsrail ile yeni bir polemik başlamasına neden olmuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Tahran Büyükelçiliğini derhal açma kararını "ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes ışığında ve bu barış çabasını her iki taraftan da teşvik etme amacıyla" aldıklarını ifade ederken, İsrail Dışişleri Bakanı (Gideon) Saar ise bu kararı sert bir dille eleştirmişti.

İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıma kararı ve Gazze'ye verdiği desteklerle ilgili İsrail ile yaşanan diplomatik kriz bağlamında İsrail, Mayıs 2024'te Madrid Büyükelçisi'ni, İspanya da Eylül 2025'te Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

İki ülke arasında mevcut durumda en üst diplomatik temsilcilik maslahatgüzar seviyesinde bulunuyor.