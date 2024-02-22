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İspanya'nın Valensiya kentinde 14 katlı apartmanda yangın

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İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda çıkan yangında tüm bloklar yandı. Yangında 13 kişi yaralandı ve yardım talep edildi.

14 KATLI APARTMAN ALEV ALEV YANIYOR

Valensiya'nın Campanar Mahallesi'ndeki apartmanda yerel saatle 17.30 (TSİ 19.30) civarında çıkan ve halen devam eden yangından ötürü ilk açıklamalara göre 3'ü itfaiyeci olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yangının büyüklüğü sebebiyle Valensiya Belediyesi, yakın kentlerdeki itfaiyelerden ve Askeri Acil Yardım Birliğinden yardım talep etti.

İspanya'nın Valensiya kentinde 14 katlı apartmanda yangın

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Hemen bir sahra hastanesi kurulan bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi. Farklı bloklardan oluşan 14 katlı binanın bulunduğu bölgede, destek ve koordinasyon birimi oluşturuldu. Alevlerden kaçanların bir balkondan diğerine atladığı görüldü.

BALKONLARDAN ATLAYARAK KURTULDULAR

Yetkililer, sıcak hava ve rüzgarın itfaiyenin işini zorlaştırdığını ifade etti. Görgü tanıkları da itfaiyenin yanan apartmanda balkonlardan bazı kişileri kurtardığını, alevlerden kaçanların bir balkondan diğerine atladığını dile getirdi. Devam eden yangının çıkış nedeni, apartmanda kaç kişinin bulunduğu veya ölü olup olmadığı henüz bilinmiyor.

"DEHŞETE DÜŞTÜM"

Başbakan Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

YANGIN HALA SÖNDÜRÜLEMEDİ

Binada 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangının henüz söndürülemediği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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