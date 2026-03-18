İspanya, Lübnan vatandaşlarına yönelik aldığı kararından dolayı İsrail'i şiddetle kınadı

İspanya hükümeti, İsrail'in yerinden edilmiş Lübnan vatandaşlarının süresiz olarak evlerine dönmelerine izin verilmeyeceği yönündeki açıklamasını kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya, yerinden edilmiş Lübnanlı vatandaşların süresiz olarak evlerine dönmelerine izin verilmeyeceği yönündeki İsrail yetkililerinin açıklamasını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Lübnan'daki Zehrani Nehri'nin güneyindeki sivil nüfusun yerlerinden edilmesi talimatı vermesinin "yasa dışı ve orantısız" olduğu vurgulanarak, "Lübnan'daki durum son derece endişe vericidir. Uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gereken bölgede itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü UNIFIL'e yönelik saldırıları ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını da kınayan İspanya hükümeti, "bölgesel istikrara, sivillerin korunmasına ve uluslararası hukuka saygıya olan sarsılmaz bağlılığını" teyit etti.

Açıklamada son olarak "İspanya, şiddetin azaltılmasını teşvik etmek, bölgede istikrar ve güvenliğe katkıda bulunan BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uygun olarak barışçıl ve kalıcı bir çözüm geliştirmek için uluslararası ortaklarıyla ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde çalışmaya devam edecektir." görüşü aktarıldı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
