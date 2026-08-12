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İspanya, Sebte'ye yasadışı giren göçmenlerin tamamını Fas'a geri gönderecek

İspanya, Sebte'ye yasadışı giren göçmenlerin tamamını Fas'a geri gönderecek
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MADRİD, 12 Ağustos (Xinhua) -- İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) temmuz ayı sonunda gelen belgesiz göçmenlerin tamamını Fas'a geri göndereceklerini söyledi.

MADRİD, 12 Ağustos (Xinhua) -- İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) temmuz ayı sonunda gelen belgesiz göçmenlerin tamamını Fas'a geri göndereceklerini söyledi.

Albares salı günü Sebte'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, hükümetin tahminlerine göre temmuz ayının sonunda komşu Fas'tan yasadışı yollarla bölgeye girenlerin sayısının 70.000'den fazla olduğunu belirtti.

Sebte Özerk Şehri'nin Başkanı Juan Jesus Vivas geçen perşembe günü Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nin olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, yaşanan büyük göçmen akını sırasında yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Vivas kısa süre önce yaptığı açıklamada ise, kente yasadışı yollardan girenlerin çoğunun gönüllü olarak Fas'a geri döndüğünü, yaklaşık 10.000 kişinin ise bölgede kaldığını kaydetti.

Albares, internetteki bilgi kirliliği nedeniyle bazı göçmenlerin Sebte'ye girmenin kendilerine İspanya anakarasına veya Avrupa'nın diğer bölgelerine seyahat etme hakkı vereceğini düşündüklerini söyledi.

Albares, "Hiç kimse Sebte'den anakaraya (İspanya'ya) geçmedi. Yasadışı yollarla giriş yapan herkesin geri gönderilmesi için Fas ile diplomatik çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

15 Ağustos'ta yeni bir kitlesel sınır geçişi planlandığına dair internet haberleri üzerine, Sebte'de görevli askeri personel ve Sivil Muhafızlar'ın tüm izinleri iptal edildi.

Kaynak: Xinhua
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