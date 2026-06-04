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İspanya hükümeti Lübnan'da UNIFIL'e yönelik saldırıyı kınadı ve barış çağrısı yaptı

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İspanya hükümeti, Lübnan'daki UNIFIL üssüne yönelik saldırıyı kınayarak, bir Sırp askerin öldüğü, iki İspanyol askerin yaralandığı olayda sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. Başbakan Sanchez, ateşkesin uygulanmasını ve barışın tek gelecek olduğunu vurguladı.

İspanya hükümeti, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak barış çağrısı yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, Lübnan'daki Miguel de Cervantes Üssü'nde UNIFIL'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyor." ifadesi yer aldı.

UNIFIL'e yönelik saldırıda bir Sırp barış gücü askerinin hayatını kaybettiği ve aralarında iki İspanyol askerinin de bulunduğu birçok askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırı soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli. Hükümet, kurbanların ailelerine ve sevdiklerine, ayrıca Sırbistan hükümeti ve halkına en derin taziyelerini sunar. İspanya, aşırı şiddet koşulları altında gerçekleştirilen UNIFIL birliğinin özverili ve fedakar çalışmalarını bir kez daha takdir eder."

BM 1701 sayılı kararına ve Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına uyulmasını, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi ve barış gücü askerlerinin güvenliğinin korunması talep edilen açıklamada, "bölgede barış ve güvenlik için vazgeçilmez koşul olan Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi" istendi.

Açıklamada, Lübnan hükümetinin güç kullanımındaki tekelini yeniden tesis etmek için aldığı cesur önlemleri desteklemeye devam etme taahhüdünün yinelendiği vurgulandı.

"Barış tek gelecektir"

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Lübnan'daki çatışmalar, İspanyol Miguel de Cervantes Üssü'ne dört havan topu saldırısıyla sonuçlandı. Bir Sırp barış gücü askeri öldü ve iki İspanyol askeri yaralandı. Şiddeti net bir şekilde kınıyoruz ve Birleşmiş Milletler bayrağı altında barışı savunmak için hayatlarını riske atanlara tam desteğimizi sunuyoruz. Umarız tüm taraflar dün ilan edilen ateşkesi tam olarak yerine getirir ve düşmanlıklar sona erer. Barış tek gelecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
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