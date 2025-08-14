İspanya'daki Orman Yangınları: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

Son yılların en büyük orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'da, söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Molezuelas de la Carballeda'da 10 Ağustos'ta başlayan yangınlarla mücadele çalışmalarına katılan 37 yaşındaki bir erkek, Leon ve Zamora çevresinde yaralandı.

Vücudunun yüzde 85'inde oluşan yanıklarla hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Böylece son 3 günde İspanya'da yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yerel yönetim yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Kastilya ve Leon'da 11, Galiçya bölgesinde 4'ü itfaiyeci 16 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, 5'inin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Leon'daki yangını söndürmeye çalışan bir gönüllünün daha hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyuyorum. Ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına sevgilerimi ve en derin taziyelerimi sunuyorum. Aynı yangında yaralananlara sabır ve acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde 35 noktada orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Yangın söndürme çalışmaları için Avrupa Birliği'nden (AB) yardım isteyen İspanya'ya bu sabah 2 yangın söndürme uçağı gönderildi. Bu uçaklar Galiçya bölgesine yönlendirildi.

Ülkede kontrol altına alınamayan alevlerin tehlike yaratmaya devam ettiği Ourense, Leon, Zamora ve Caceres kentleri çevresindeki köylerde 10 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilerek, geceyi spor salonları ve yakınlarının yanında geçirmek zorunda kalmıştı.

Yangınlar nedeniyle 13 otoyol ve anayol kısmi olarak ulaşıma kapatılırken, Madrid-Galiçya tren seferleri de durdurulmuştu.

Ülkede yangın söndürme çalışmalarına destek veren 35 yaşındaki ve 50 yaşındaki 2 gönüllü hayatını kaybetmişti.