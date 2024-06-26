İspanya'da uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İspanya'da gerçekleştirilen "Argay" operasyonunda uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu'nun yakalandığını ve 42 zehir tacirinin de tutuklandığını bildirdi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İspanya'da gerçekleştirilen "Argay" operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini belirten Yerlikaya, "Ülkemizce kırmızı bülten ile aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı. Ayrıca Argay operasyonunda; Ülkemizce narkotik suçlarından uluslararası seviyede aranan Kerim Dağoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri yakalanarak tutuklandı" dedi.

Operasyona 400'den fazla polis katıldı

Yerlikaya, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye iş birliği çerçevesinde 11 Haziran tarihinde startı verilen İspanya'daki operasyonlarda Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyetinden oluşan 400'den fazla polis katıldı. Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan operasyon ve ev aramalarında; 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi. Europol'ün destek verdiği soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, zehir tacirlerine karşı omuz omuza çalıştı.

Sadece yerel, bölgesel, ulusal değil; uluslararası alanda da organize suç örgütlerine, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etmeye kararlıyız. Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun: Zehir tacirlerine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar nefes aldırmayacağız."