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İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde, son 8 yıldır iktidarda olan Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez ile ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin lideri Alberto Nunez Feijoo televizyonda yüz yüze tartıştı.

Ülkede seçimlere 10 gün kala başbakanlık yarışının iki güçlü adayı Sanchez ve Feijoo, İspanyol demokrasisi tarihinde sekizinci kez televizyonda yüz yüze tartışmaya katılan liderler oldu.

İki liderin tartışmasında yolsuzluk skandalları, konut sorunu, ülkede bu yıl içinde yaşanan tren kazaları ve Sebte başta olmak üzere göç krizi öne çıkan başlıklar oldu.

Tartışmanın ardından partilerinin merkez binalarında kendilerini bekleyen sempatizanlarıyla buluşan Sanchez ve Feijoo, kendilerini televizyondaki tartışmanın kazananı ilan etti.

Sanchez, "Bu tartışmadan sonra seçimleri kazanmaya ve ülkeyi yönetmeye bir adım daha yakınız." derken, İspanyol siyaset uzmanlarına göre tartışmanın galibi olarak gösterilen Feijoo ise "Size İspanya'nın değişme ihtiyacı olduğunu söyledim ve umarım 29 Kasım akşamı bu değişimin olduğunu söyleyeceğim." şeklinde konuştu.

Feijoo, yolsuzluklar, göç krizi ve tren kazalarıyla ilgili Sanchez'e suçlamalar yöneltti ve "İspanya düzgün bir başbakanı hak ediyor ve Sanchez öyle biri değil." dedi.

İspanya'nın vergi yükünün en çok arttığı üçüncü ülke olduğunu ileri süren Feijoo, "Bu şekilde herkes ülkeyi yönetebilir. AB'den alınan fonlarla ve nereye harcandığı bilinmeyen paralarla, başkalarının emeğiyle böyle yönetebilir." diye konuştu.

Toledo yakınlarında 28 Ekim'de meydana gelen ve 69 kişinin yaşamını yitirdiği hızlı tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dileyen Sanchez ise PP'nin aşırı sağcı Vox ile olası koalisyonuna karşı İspanyolları uyardı.

Aşırı sağın "her ülkeye karanlık dönemler, yalanlar, hakaretler, ekonomik kesintiler getirdiğini" savunan Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu örnek vererek, "Trump, Milei ve Bolsonaro ülkelerine ne gibi bir fayda getirdi? İspanyollar dünyada istemediklerini İspanya için de istememeliler." ifadelerini kullandı.

Sanchez ayrıca İspanya'nın "Gazze'deki soykırımı kınayarak ve Filistin Devleti'ni tanıyarak" parladığını ifade etti.

İspanya'da anketler, 29 Kasım'daki erken genel seçimler öncesinde PP'yi favori gösteriyor.

350 sandalyeli mecliste PP'nin, aşırı sağcı Vox partisiyle birlikte 190'dan fazla milletvekili çıkartması ve hükümeti kuracak mutlak çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA