İspanya'da seçim öncesi Vox lideri Abascal'ı protesto eden gruba polis müdahale etti

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İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal'ı protesto eden gruba polis müdahale etti.

Ülkede 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde Abascal, Galiçya bölgesine bağlı A Coruna kentindeki bir etkinliğe katıldı.

Etkinliğe polisin protestoculara müdahalesi damga vurdu.

Protestocular ile Vox etkinliğine katılan yaklaşık 300 kişi arasında doğrudan bir çatışmayı önlemek için bariyer oluşturan çevik kuvvet polisi, etkinliğin sona ermesinin ardından bazı kişilerin havai fişek, sandalye ve taş atmaya başlamasıyla gruba müdahale etti.

"Geçemezler", "Faşist hareketi yok edelim", "Faşistler Galiçya'dan defolsun" ve "Galiçya faşizmin mezarı olacak" sloganları atan ve sol görüşlü gruplara bağlı olduğu açıklanan protestoculardan bazıları gözaltına alındı.

Diğer yandan Abascal, yaptığı konuşmada, protestoyu "zorlama ve şiddet" olarak nitelendirerek "Hiçbir şiddet veya susturma girişimi Vox'u durduramaz." dedi.

Aşırı sağcı lider ayrıca Başbakan Pedro Sanchez'i "tiran" olarak tanımlayıp, "İspanya ve ulusal çıkarları için tehlike oluşturduğunu" savundu.

İspanya'da mevcut durumda üçüncü büyük siyasi parti konumunda bulunan Vox, erken genel seçimler öncesindeki tüm anketlerde oy oranını en çok artıracak ve sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile koalisyon hükümeti kurabilecek milletvekiline sahip parti olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA