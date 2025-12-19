Haberler

İspanya'da bu yıl 350 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı

İspanya'da 2025 yılında 350 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu. Bu yıl, 500 hektarı aşan büyük yangın sayısı 60'ı geçti. İklim kriziyle mücadele için devlet paktı önerildi.

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığının verilerine göre, 2025'te son 30 yılın en büyük orman yangınlarının yaşandığı İspanya'da 350 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Bakanlığın verilerinde, sadece ağustos ayında, büyük kısmı Galiçya, Extremadura, Kastilya ve Leon bölgelerinde olmak üzere toplamda 336 bin hektarlık ormanlık alanın yandığı görüldü.

Bakanlık, bu yıl İspanya'da 500 hektarı aşan büyük yangınlarının sayısının 60'ı geçtiğini ve bunun, son 10 yılın yıllık ortalamasının neredeyse üç katı olduğunu belirtti.

Toplamda 350 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığını bildiren Bakanlık, bunun, orman yangınlarında son 30 yılın en büyük trajedisi olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

İspanya 1961'den bu yana en sıcak yazını 2025'te yaşadı

Diğer yandan Devlet Meteoroloji Ajansına (AEMET) göre, 2025 yazı 1961'den beri kayıtlara geçen en sıcak yaz olurken, toplamda üç sıcak hava dalgası yaşandı.

Veriler, orman yangınlarında yıkıcı bir yılı geride bırakan İspanya'nın, Akdeniz gibi sıcak bir denizin kıyısında yer alması, tekrarlayan sıcak hava dalgaları ve giderek aşırılaşan iklim koşulları gibi faktörler nedeniyle her geçen yıl daha da kırılgan olduğunu ortaya koydu.

İklim krizine karşı "devlet paktı" önerisi

İklim kriziyle mücadele için ulusal çapta bir plan hazırlayan azınlık sol koalisyon hükümeti ise meclisteki tüm siyasi partilere iklim değişikliğine karşı mücadele için "devlet paktı" önerdi.

Başbakan Pedro Sanchez, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, merkezinde bilimsel bilgilerin olduğunu savunduğu, 15'i temel başlıklardan oluşan toplam 80 maddelik önlemi içeren devlet paktı için destek istedi.

Uzun vadede yangınla mücadele etmek için ulusal bir iklim anlaşmasını tüm imkanlarıyla destekleme sözü veren Sanchez, İspanya'nın iklim değişikliği ile mücadelede öncü olması gerektiğini savundu.

Sanchez'in, İspanya'da bazı bölgelerde zaten uygulanan, sıcak hava dalgalarından korunmak için bazı kamu binalarının sığınak olarak kullanılması uygulamasının "ulusal ağ" oluşturularak ülke geneline yayma sözü de dikkati çekti.

İspanya'da ortalama sıcaklığın 1961 ile 2024 yıllarında 1,69 santigrat derece arttığını açıklayan AEMET, iklim krizinden dolayı 2050'ye gelindiğinde ülkedeki sıcaklık ortalamasının 2 santigrat derece daha artmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
