İspanya'da "La Tomatina" FestivaliFestivalde 150 ton domates fırlatıldı

- İspanya'da "La Tomatina" Festivali

Festivalde 150 ton domates fırlatıldı

MADRİD - İspanya'da düzenlenen "La Tomatina" adlı festivalde domates savaşı yapan katılımcılar birbirlerine 150 ton domates fırlattı.

İspanya'nın Valencia bölgesindeki Bunol kasabasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen "La Tomatina" festivali renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda turistin geldiği festivalde katılımcılar birbirlerine 150 tondan fazla domates fırlatarak eğlenirken Bunol kasabasının sokakları adeta kırmızıya boyandı.

Bunol Belediye Başkanı Virginia Sanz, festivale dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlerin de aralarında bulunduğu 20 bin kişinin katıldığını ifade ederek etkinlik sırasında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi. Festivalin güvenliğini sağlamak için ise 200 sivil muhafız ve 1 helikopter görev yaptı.

Yıllar önce gençler arasında çıkan tartışmayla başladı

Bunol kasabasında her yıl geleneksel olarak Ağustos ayının son Çarşamba gününde yapılan "La Tomatina" etkinliğinin, 1945 yılındaki bir festival sırasında gençler arasında çıkan tartışmada birbirlerine domates fırlatmasıyla başladığı belirtiliyor. Ardından ertesi sene yine aynı festivalde kasabalı gençlerin domates savaşını tekrarlamasıyla etkinliğin doğduğu söyleniyor.

Yetkililer festivalde özellikle tüketime uygun olmayan, sulu ve yumuşak domateslerin kullanıldığını ifade ederken, güvenli bir domates savaşı için de fırlatmadan önce domatesleri ezmenin zorunlu olduğunu belirtiyor.