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Çalışmak için gittiği İspanya'da hayatını kaybetmişti; memleketinde defnedildi

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Mardin'in Derik ilçesinden 6 yıl önce çalışmak için gittiği İspanya'da boyun tümörü nedeniyle hayatını kaybeden Aziz Çaplık (28), memleketinde defnedildi.

MARDİN'in Derik ilçesinden 6 yıl önce çalışmak için gittiği İspanya'da hayatını kaybeden Aziz Çaplık (28), memleketinde toprağa verildi.

Derik ilçesinden 6 yıl önce çalışmak için İspanya'ya giden CHP İlçe Başkanı Mehmet Çaplık'ın oğlu Aziz Çaplık, 19 Mayıs'ta rahatsızlanınca Barcelona'daki Hospital Vall d'Hebron Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Boyun tümörü teşhisi konulan Çaplık, 11 Haziran'da hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Ailenin girişimleri sonucu işlemleri tamamlanan Çaplık'ın cenazesi, sabah saatlerinde hava yoluyla Türkiye'ye getirildi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda karşılanan cenaze, Derik Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Bahçelievler Mahallesi'ndeki Abdullah Akın Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Çaplık'ın yakınları ile ilçe halkı katıldı. Baba Mehmet Çaplık, "Oğlumun İspanya'da vefat etmesi nedeniyle 10 gündür arkadaşlar, akrabalar acımızı bizimle beraber paylaşıyor. Bugün defnettik onu. 5 çocuğumdan en büyüğüydü, 28 yaşındaydı. Henüz bekardı. Almanya'ya çalışmak için gitmişti, sonra İspanya'ya geçmişti. Cenazesini getirtip, defnettik. Cenazemize katılan herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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