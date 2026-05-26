İspanya: Hondius Gemisinden Bir İspanyol Vatandaşında Daha Hantavirüs Tespit Edildi

İspanya Sağlık Bakanlığı, nisan ayında Atlantik Okyanusu'nda hantavirüs salgını görülen Hondius kruvaziyer gemisindeki 14 İspanyol vatandaşından birinde daha virüs tespit edildiğini açıkladı. Yeni vaka, Madrid'deki Gomez Ulla Hastanesi'nde karantinada tutulan grupta rutin PCR testleri sırasında bulundu. Hasta semptom göstermiyor ve yüksek izolasyon biriminde gözetim altında. Yetkililer, genel nüfus için risk seviyesinin değişmediğini belirtti.

MADRİD, 26 Mayıs (Xinhua) -- İspanya Sağlık Bakanlığı, nisan ayında Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken hantavirüs salgını görülen Hondius kruvaziyer gemisindeki 14 İspanyol vatandaştan birinde daha virüs tespit edildiğini açıkladı.

10 Mayıs'ta sıkı kontrol altında yürütülen bir operasyonla Tenerife adasından tahliye edilen İspanyol yolcular, o tarihten bu yana Madrid'deki Gomez Ulla Merkez Savunma Hastanesi'nde karantina altında tutuluyordu.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre yeni pozitif vaka, izolasyon ve gözetim kapsamında yapılan rutin PCR testleri sırasında tespit edildi.

An itibarıyla semptom göstermeyen hastanın, hastanenin Yüksek Düzeyli İzolasyon Birimi'ne sevk edildiği ve burada uzman tıbbi gözetim altında sıkı biyogüvenlik protokollerinin uygulandığı kaydedildi.

Ayrıca bu son vakanın genel nüfus açısından risk seviyesini değiştirmediği ve mevcut epidemiyolojik müdahale önlemlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığı belirtildi.

Madrid'e ulaştıktan sonra testi pozitif çıkan ilk İspanyol vatandaşının durumunun ise iyiye gittiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua
