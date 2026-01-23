Haberler

İspanya'da Son 1 Haftada Üçüncü Tren Kazası: 6 Yolcu Yaralandı

İspanya'da Son 1 Haftada Üçüncü Tren Kazası: 6 Yolcu Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın Cartagena yakınlarında meydana gelen tren kazasında, bir banliyö treni inşaat vincine çarptı. Kazada 6 yolcu hafif yaralandı. Bu olay, son bir hafta içinde ülkede gerçekleşen üçüncü tren kazası.

İSPANYA'nın güneydoğusundaki Cartagena şehri yakınlarında bir banliyö treni inşaat vincine çarptı. Bu kaza, ülkede son 1 haftada meydana gelen üçüncü tren kazası oldu.

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde yer alan Cartagena şehri yakınlarındaki Alumbres mevkisinde, Cartagena-Los Nietos seferini yapan banliyö treni, rayların üzerinde çalışma yapan bir vince çarptı. Yetkililer, çarpışmanın etkisiyle trenin camlarının kırıldığını ancak vagonların raydan çıkmadığını belirtti. Kazada ilk belirlemelere göre; 6 yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İspanya'da 18 Ocak Pazar günü Kurtuba kenti yakınlarında iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 45 kişi hayatını kaybetmiş, 20 Ocak Salı günü ise Barselona yakınlarında bir trenin raydan çıkması sonucu makinist yaşamını yitirmişti.

Meydana gelen kazaların ardından ana makinistler sendikası SEMAF, 9 Şubat'ta başlayacak 3 günlük bir grev kararı aldıklarını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Görüntüye tepki yağıyor! Genel başkan yemeğe çakarlı konvoyla gitti
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım