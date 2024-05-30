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İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara yönelik af tasarısı nihai onayı aldı

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İspanya'da Katalan ayrılıkçılara af içeren tartışmalı yasa tasarısı, parlamentoda kabul edilerek nihai onayı aldı. Tasarı, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler kapsamında hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden yaklaşık 400 Katalan siyasetçi ve STK temsilcisinin affedilmesini içeriyor.

- İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara yönelik af tasarısı nihai onayı aldı

MADRİD - İspanya'da Katalan ayrılıkçılara af içeren tartışmalı yasa tasarısı, parlamentoda kabul edilerek nihai onayı aldı.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in partisi Sosyalist İşçi Partisi'nin sunduğu Katalan ayrılıkçılara yönelik af içeren yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı 350 sandalyeli Temsilciler Meclisinde oylama sunuldu. Tasarı, 172 "hayır" oyuna karşı 177 "evet" oyuyla kabul edildi. Ülkede tartışmalara ve protestolara neden olan tasarı, Meclis ve Senato'da aylardır bekledikten sonra nihai onayı aldı. Tasarının yarın Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

Başbakan Sanchez oylamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatta olduğu gibi siyasette de affetmek kinden daha güçlüdür. Bugün İspanya 2017'ye göre daha müreffeh ve daha birlik içinde. Bir arada yaşama yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısı, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler kapsamında 9 Kasım 2014'te yasa dışı olarak yapılan halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinin ardından hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden yaklaşık 400 Katalan siyasetçi ve STK temsilcisinin affedilmesini içeriyor. Söz konusu isimler arasında 2017'de yasa dışı bir şekilde referandum düzenleyen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı ve Katalonya İçin Birlik (Junts) Partisi lideri Carles Puigdemont da yer alıyor.

Parlamentoda zorlu süreç

Başbakan Sanchez, 23 Temmuz'da yapılan seçimin ardından Kasım ayında hükümet kurabilmek için iki Katalan partisinin (Katalonya İçin Birlik ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu) parlamentodaki desteği karşılığında af teklifi sunmuştu. Hazırlanan ilk yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde 30 Ocak'ta yapılan oylamada Katalonya İçin Birlik (Junts) Partisinin itirazıyla reddedilmişti. Adalet Komisyonuna gönderilen tasarı değişiklik yapılarak 14 Mart'ta yeniden görüşülmüş, bu kez kabul edilmişti. Parlamentonun üst kanadı ve sağ partilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gönderilen tasarı, Mayıs ayı başında reddedilerek Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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