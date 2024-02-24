İspanya'da 14 katlı binada çıkan yangında bilanço artıyor
İspanya'nın Valencia kentinde 14 katlı bir binada 22 Şubat'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
İspanya'da Campanar Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binada çıkan yangının bilançosu artıyor.
Şiddetli rüzgarın körüklediği yangın perşembe gece saatlerinde söndürülürken 130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı bina küle döndü. Valencia Palace Otel Müdürü Javier Valles, 110 kişinin geçici olarak otele yerleştirildiğini bazılarının ise akrabalarının yanında kaldığını söyledi.
2 İTFAİYE ERİ YARALANDI
Valencia Belediye Başkanı Maria Jose Catala, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, iki itfaiye erinin binada yapılan arama sırasında yaralandığını ve hastaneye kaldırdıklarını duyurdu. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.
Öte yandan, Valencia halkı yangında her şeylerini kaybedenlere giysi, ilaç ve çocuklar için de oyuncak bağışında bulundu.