NATO ANKARA ZİRVESİ - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ankara'ya geldi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Sanchez'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.
Sanchez'in uçağı Ankara Havalimanı'na indi.
Başbakan Sanchez'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.
Kaynak: AA / Irmak Akcan