İspanya Başbakanı Sanchez: "Abd Başkanı Donald Trump'a Yönelik Gerçekleştirilen Saldırıyı Kınıyoruz"

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington D.C.'de ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı program sırasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak, "Bu gece ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Şiddet asla çözüm değildir" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington D.C.'de ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı program sırasında meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı.

Sanchez, "Bu gece ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Şiddet asla çözüm değildir. İnsanlık ancak demokrasi, birlikte yaşama ve barış yoluyla ilerleyebilir" dedi.

Kaynak: ANKA