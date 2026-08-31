Sanchez: Göçmen krizinde dezenformasyon İsrail, Rusya ve aşırı sağdan

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de (Ceuta) yaşanan düzensiz göçmen akınıyla ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail, Rusya ve aşırı sağcı grupları gösterdi.

İspanya'daki en büyük düzensiz göçmen akınlarından biri olan, 30-31 Temmuz'da Fas'ın Fenidek kenti kıyılarından yüzerek İspanya'nın Sebte kentine giren 70 binden fazla düzensiz göçmenle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Sanchez, İspanyol radyosu Cadena Ser'e verdiği demeçte, birinci ayını dolduran düzensiz göçmen akınından sonra mevcut durumda 5 bin kadar düzensiz göçmenin Sebte'de kalmaya devam ettiğini ve bunlardan 1200 kadarının reşit olmadığını açıkladı.

Sebte'deki düzensiz göçmen akınının arkasında suç örgütlerinin, sosyal medyadan yayılan sahte mesajların olduğunu vurgulayan Sanchez, bu göç krizinin arkasında Fas devletine bağlı güvenlik güçlerinin ya da resmi makamların olduğuna ilişkin kendisine ulaştırılan bir bilginin olmadığını ifade etti.

Pedro Sanchez, "Devlet güvenlik güçlerinden veya Ulusal İstihbarat Merkezinden (CNI), Faslı yetkililerin iştirakine dair herhangi bir şüphe uyandıracak nitelikte bilgi gelmedi." dedi.

CNI'de çok profesyonel ve işinde uzman kişilerin çalıştığını kaydeden Sanchez, buna rağmen Sebte'de temmuz ayında yaşanan olayların "ciddiyetini ve boyutunu aktaran bir bilgi paylaşımı olmadığını" belirtti.

"Rusya ve İsrail ile bağlantılı sosyal medya ağları üzerinden yalan haberler yayıldı"

"Hem Rusya hem de İsrail ile bağlantılı sosyal medya ağları üzerinden ve göç konusunu her zaman kullanan uluslararası aşırı sağcı gruplardan yalan haberler yayıldı" diyen Sanchez, bunun sadece İspanya'ya değil Avrupa'ya da saldırmak amacıyla yapıldığına inandıklarını söyledi.

Sanchez, Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun insani değil ekonomik sebeplerden dolayı geldiğini, mevcut durumda sokaklarda yatan göçmenleri barındıracak yeterli kapasiteye kısa sürede sahip olacaklarını ve Fas ile işbirliğinin olumlu sonuçlar verdiğini dile getirdi.

İspanya Başbakanı Sanchez, Sebte'deki olaylarla ilgili 3 Eylül'de Meclis Genel Kurulunda konuşacak.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30-31 Temmuz tarihlerinde 70 binden fazla düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

İspanya'da muhalefetteki sağ ve aşırı sağcı partiler, Sebte'deki düzensiz göçmen krizinde hükümeti geç ve eksik müdahalede bulunmakla suçluyor.

Sağ görüşlü Halk Partisinin iktidarda olduğu Sebte özerk kentinde ise İspanyol milliyetçisi grupların yönlendirmesiyle düzensiz göçmenlere yönelik tepkiler artıyor.

Kaynak: AA