İspanya'da 114 Yıl Sonra Tam Güneş Tutulması

İspanya, 114 yıl aradan sonra ülkede ilk kez bu gece gözlemlenecek güneş tutulmasına hazırlanıyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, güneş tutulması yerel saatle 20.30'da ülkenin kuzeybatısında başlayacak ve dakikalar içinde Akdeniz ve Balear Adaları'na doğru yayılacak.

Ay'ın gölgesinde kalan kısımlarda sıcaklığın da 5 derece düşmesi bekleniyor.

Ay'ın Güneş'i kademeli olarak örtmesi ve ortaya çıkarması yaklaşık 2 saat sürecek olsa da, İspanya üzerinde tam tutulma süresi iki dakikadan az olacak.

Ayrıca Grönland, İzlanda ve Portekiz'in küçük bir kısmından da tam tutulma gözlemlenebilecek.

Bu, 1999'dan bu yana Orta veya Batı Avrupa'dan görülebilen ilk tam güneş tutulması olurken İspanya'dan görülebilen son tam güneş tutulması ise 1912 yılında gerçekleşmişti.

Ülkede Ağustos 2027 ve Ocak 2028'de yine tam güneş tutulmalarının gözlemlenmesi bekleniyor.

Trafik ve acil durum endişesi

Güneş tutulmasını gözlemlemek için çok sayda kişinin seyahat etmesinin, ülkenin yol ve acil durum sistemi üzerinde alışılmadık bir baskı oluşturması bekleniyor.

İspanya ulaştırma yetkilileri, bugün için özel önlemler aldı ve vatandaşları, güneş tutulmasının görüleceği güzergahta yer alan bölgelerde özel araçla gereksiz seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

Yetkililer, yollarda sürücülerin araçlarını aniden durdurması ve araçlarından güneş tutulmasını izlemeye veya fotoğraflamaya çalışmasıyla ilgili endişeli olduklarını belirtti.

Orman yangınları riski

İspanya Meteoroloji Ajansı, ülkede orman yangını riskinin "çok yüksek ya da aşırı yüksek" seviyede olduğunu duyurdu.

Yetkililer, halka ateş yakmamaları, mangal yapmamaları, sigara izmaritlerini atmamaları ve yangına neden olabilecek cam veya diğer nesneleri ortada bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu, ayrıca birçok doğal alan da kullanıma kapatıldı.

Yerel basında, güneş tutulmasını gözlemlemek için açık alanlara gidecek olanlardan da yangın çıkmasına neden olacak davranışlardan kaçınmaları istendi.

Kaynak: AA