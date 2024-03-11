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81 yaşındaki İsmi Bulduk'un kanepe talebi yerine getirildi

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki İsmi Bulduk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişini öperek sevgi gösterisinde bulunmuştu. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Bulduk'un kanepe talebini yerine getirerek evine kanepe yerleştirdi. Bulduk, Cumhurbaşkanı ve başkan için dua ettiğini belirtti.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişini öpen 81 yaşındaki İsmi Bulduk'un kanepe talebi, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından yerine getirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılören Mahallesi'nde ikamet eden Bulduk, Kızılören Meydan'ında İlmek'in seçim koordinasyon merkezi önünde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin yer aldığı afişi öptüğü anlar sosyal medyada yer almıştı.

Kanepe talebi olan Bulduk'un isteği, Başkan İlmek tarafından yerine getirilerek kanepe evine yerleştirildi.

İsmi ninenin tek göz odasında eşiyle birlikte yaşadığını belirten İlmek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın afişini öperek sevgi gösterisinde bulunmuştu. İncesu halkı Cumhurbaşkanımızı seviyor. Kendisi her fırsatta belediyemizin yanında olduğu annemizdir. Bizden kanepe talebi oldu. Bizde bu talebini kısa sürede yerine getirdik, gıda ihtiyacını giderdik." ifadelerini kullandı.

Başkan İlmek'e teşekkür eden Bulduk da "Cumhurbaşkanımızı ve Başkan İlmek'i çok seviyorum. Evdeki tek kanepede eşim yatıyordu. Bende yerde yatıyordum. Şimdi benimde üzerinde oturacağım, yatacağım kanepem oldu. Başkanımıza teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız ve başkanımız için dua ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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