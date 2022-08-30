İsmailağa adına ziyaretler yapan Adem Şener'in, 2015 yılında cemaatten kovulduğu ortaya çıktı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafları yayınlanan, İsmailağa cemaati adına ziyaretler yaptığını söyleyen Adem Şener'in, 2015 yılında İsmailağa cemaatinden kovulduğu ortaya çıktı. Söz konusu kovulma kararı Şener'e, yazılı ve videolu olarak İsmailağa Cemaati'nin vefat eden Şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun talimatı ile Sakarya'da iletilmiş.

2015 YILINDA KOVULMUŞ

Özellikle Bakan ziyaretinde öne çıkan isim olan Adem Şener'in kovulması, maddi ve manevi zararlara uğratması nedeniyle özel heyet tarafından sözlü olarak yüzüne, Sakarya ve Adapazarı bölgesinde tüm dergahlara bizzat tebliğ edilmiş. Hasan Kılıç'ın başında bulunduğu İsmailağa Büyük Heyeti, Adapazarı'na giderek cemaatin ileri gelenlerinin de hazır bulunduğu, kalabalık bir ortamda bu kişinin Mahmut Efendi tarafından azledildiği ve Büyük Heyet tarafından da o azlin tebliğ edildiği imzalı belgeyi tüm cemaate bildirimde bulunarak, şahısın faaliyetlerine son verilmiş. Toplamda 9 kişinin oluşturduğu Büyük Heyet tarafından Adem Şener isimli kişinin vekillik görevinden alınmasına ilişkin Ali Polat Hoca tarafından cemaate toplu olarak Sakarya'da 2015 Mayıs ayında bildirilmiş.

ADNAN OKTAR VURGUSU

Bakanlık ziyaretinde dikkat çeken bir diğer isim ise, aracı olarak vekillikten kovulan ve güç toplamaya çalışan Şener'e randevu alarak yol açmaya çalışan Mehmet Talu ismi. Talu'nun Türkiye'nin uzun süre gündeminde yer alan ve tutuklanarak cezaevine konulan, Mehdi olduğunu iddia eden Adnan Oktar ile oldukça sıkı oldukları biliniyor.

BAKANLARLA RESİM PAYLAŞARAK MESAJ VERMEYE ÇALIŞIYOR

Adem Şener, İstanbul Beykoz İlçesinde bulunan Marifet Derneği tarafından yeniden kabul görmesi ile Hoca olarak özellikle sosyal medya hesapları üzerinden vaaz vermeye başlıyor. Öte yandan Şener'in Şii Ayetullahlar ile Irak'ta toplantılara katılmak suretiyle İsmailağa Cemaatine zarar verdiği sıkça ifade ediliyor.

Vekillikten kovulması sonrasında İsmailağa Cemaati tarafından tüm kapılar yüzüne kapanan Şener, Cemaatin lideri Mahmut Efendi'nin vefatını fırsat bilerek yeniden güçlenmek için harekete geçtiğine yönelik gelen bilgiler mevcut.Bakan Bozdağ ve Soylu ile çekilen resimleri vakit kaybetmeden Adem Şener tarafından sosyal medya Instagram hesabından paylaşarak kendisine inananlara bir mesaj olarak güçlendiğine dair imaj çalışması olarak nitelendiriliyor.Ancak,Adem Şener'in İsmailağa ile hiçbir irtibatı bulunmadığı, Ümraniye bölgesinde vekil olarak görevli Mehmet Talu ile birlikte farklı bir oluşum için mi birlikte dolaştığı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Son Havadis / Hakan Aman