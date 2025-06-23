İsmail Hakkı Tonguç 65 Yıl Sonra Anıldı

İsmail Hakkı Tonguç 65 Yıl Sonra Anıldı
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Köy Enstitüleri'nin mimarı İsmail Hakkı Tonguç, 65'inci ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında anıldı. Törene CHP temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Köy Enstitüleri'nin mimarı İsmail Hakkı Tonguç, 65'inci ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında anıldı.

Tonguç'un 65'inci ölüm yıl dönümü için Cebeci Asri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Tonguç'un kabri başındaki törene katılan ve partisi adına mezara çelenk bırakan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "İsmail Hakkı Tonguç'u ölümünün 65'inci yılında saygıyla, şükranla anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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