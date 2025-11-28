Haberler

İsmail Acar'ın Osmanlı Temalı Sanat Seçkisi İstanbul'da Sergilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü ressam İsmail Acar, Sultanahmet'teki The Ritus Hotel'de İstanbul ve Osmanlı tarihini konu alan özel eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Acar, sergide Osmanlı saray mutfağı ritüellerinden okçuluk törenlerine kadar çeşitli konuları özgün bir dille yorumladı.

Ünlü ressam İsmail Acar'ın İstanbul ve Osmanlı tarihini odağına alan özel seçkisi The Ritus Hotel İstanbul, Sultanahmet'te sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kariyerinde 200'ün üzerinde kişisel ve karma sergiye imza atan Acar, otele özel hazırladığı seçkide Osmanlı saray mutfağının ritüellerinden okçuluk törenleri, portrelerden tarihi objelere kadar pek çok konuyu özgün dille yeniden yorumluyor.

Eserlere ilişkin açıklamada bulunan sanatçı, "Kompozisyonlar, buraya özgü yapıldı. Kadrajları, ölçüleri ve renkler dahil olmak üzere buranın temasına uygun ama özgün bir şekilde ben tasarladım." dedi.

Türk sanat anlayışının geçmişin gücünden yararlanması gerektiğini dile getiren Acar, "Buradaki toprak, her kazılışında altından başka bir şey çıkıyor. Böyle bir yerde yaşayınca bunu sadece modern sanatla anlatmak mümkün değil. Burası, sadece gelecekle değil geçmişle anlatılmalı. Benim bakış açım bu olduğu için ilgimi çekiyor." ifadelerini kullandı.

Seçkide yer alan Lale tablosuna da değinen Acar, şunları kaydetti:

"Türk İslam sanatçıları, Allah'ı sembolize edecekleri zaman laleyi tercih eder çünkü lale kokusuzdur. Kokulu bir bitkiye güzel ya da kötü diyebilirsin. Bundan kaçınıyorlar. Ayrıca soğanlı bir bitki olması da Allah'ın ölümsüzlüğünü simgeler. Bir de Arapçada lale ile Allah yazılışı birbirine çok benziyor. Bu sebeple Türk İslam sanatçıları, ilahi bir şey anlatmak istedikleri zaman laleyi kullanıyor."

Sanatçının "Osmanlı Ritüelleri", "Varoluş", "Hipodrom 4. Yüzyıl", "Ayasofya'nın Açılış Seremonisi", "Nar Bereket", "Sultan Sofrası", "Mutfak", "At ve Asker", "Ok Atış Talimleri", "Ters Lale", "Lale", "Sultan Sorguç Serisi", "Sarayda Kahve Keyfi / Cariye", "Hürrem Sultan", "Osmanlı Prensesi", "Yelpaze & Nargile", "II. Mehmet Portre", "Sultan Reşat", "Sultan Yayı & Sultan Kalkanı" eserleri seçkide yer alıyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Düştüğü nota beğeni yağıyor! Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım

Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.