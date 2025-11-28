İsmail Acar'ın Osmanlı Temalı Sanat Seçkisi İstanbul'da Sergilendi

Ünlü ressam İsmail Acar'ın İstanbul ve Osmanlı tarihini odağına alan özel seçkisi The Ritus Hotel İstanbul, Sultanahmet'te sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kariyerinde 200'ün üzerinde kişisel ve karma sergiye imza atan Acar, otele özel hazırladığı seçkide Osmanlı saray mutfağının ritüellerinden okçuluk törenleri, portrelerden tarihi objelere kadar pek çok konuyu özgün dille yeniden yorumluyor.

Eserlere ilişkin açıklamada bulunan sanatçı, "Kompozisyonlar, buraya özgü yapıldı. Kadrajları, ölçüleri ve renkler dahil olmak üzere buranın temasına uygun ama özgün bir şekilde ben tasarladım." dedi.

Türk sanat anlayışının geçmişin gücünden yararlanması gerektiğini dile getiren Acar, "Buradaki toprak, her kazılışında altından başka bir şey çıkıyor. Böyle bir yerde yaşayınca bunu sadece modern sanatla anlatmak mümkün değil. Burası, sadece gelecekle değil geçmişle anlatılmalı. Benim bakış açım bu olduğu için ilgimi çekiyor." ifadelerini kullandı.

Seçkide yer alan Lale tablosuna da değinen Acar, şunları kaydetti:

"Türk İslam sanatçıları, Allah'ı sembolize edecekleri zaman laleyi tercih eder çünkü lale kokusuzdur. Kokulu bir bitkiye güzel ya da kötü diyebilirsin. Bundan kaçınıyorlar. Ayrıca soğanlı bir bitki olması da Allah'ın ölümsüzlüğünü simgeler. Bir de Arapçada lale ile Allah yazılışı birbirine çok benziyor. Bu sebeple Türk İslam sanatçıları, ilahi bir şey anlatmak istedikleri zaman laleyi kullanıyor."

Sanatçının "Osmanlı Ritüelleri", "Varoluş", "Hipodrom 4. Yüzyıl", "Ayasofya'nın Açılış Seremonisi", "Nar Bereket", "Sultan Sofrası", "Mutfak", "At ve Asker", "Ok Atış Talimleri", "Ters Lale", "Lale", "Sultan Sorguç Serisi", "Sarayda Kahve Keyfi / Cariye", "Hürrem Sultan", "Osmanlı Prensesi", "Yelpaze & Nargile", "II. Mehmet Portre", "Sultan Reşat", "Sultan Yayı & Sultan Kalkanı" eserleri seçkide yer alıyor.