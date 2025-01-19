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İslamofobiye Karşı Mücadele Vurgusu

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa ve dünya genelinde İslamofobik yaklaşımların artışını eleştirerek, herkesin inancını yaşama hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Almanya'daki Türk toplumunun daha rahat bir sosyal ortamda yaşamasını umduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa'nın yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinde İslamofobik yaklaşımlarda bir yükseliş görüldüğünü belirterek, herkesin kendi temel hak ve hürriyetleri çerçevesinde inancını yaşama hakkı olduğunu söyledi.

Kılıç, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Başdanışman Kılıç, buradaki konuşmasında, "Almanya'da yürürlüğe giren ve çifte vatandaşlığa hak tanıyan yasayla beraber önemli bir döneme girdik. Ümit ediyoruz ki Almanya'da artık 60 yılı aşkın süredir bulunan Alman toplumunun ve Almanya'nın bugünkü duruma gelmesinde temel unsurlardan olan ve Türkiye'den buraya göç eden, emeğini bu ülkeye vermiş olan Türk toplumunun daha rahat yaşayacağı bir sosyal ortam gelecekte ortaya çıksın." ifadesini kullandı.

İnsanların yaşadığı yerde kendi dini inancını istediği şekilde yaşaması ve korumasının önemine dikkati çeken Kılıç, "Bizim bu noktada ortaya koyduğumuz çalışmalar da tabii ki kültürümüzün, dilimizin, inancımızın en rahat şekilde yaşanmasıyla alakalı olan hürriyetin korunması, en önemli konuların başında geliyor." dedi.

Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde İslamofobik yaklaşımlarda bir yükseliş görüldüğünü kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu hepimizi üzmekle beraber buna karşı olan mücadelemizi de kararlı bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü insanların inancı gereği herhangi bir şekilde ayrıma uğramaları, yabancı düşmanlığına uğramaları bizim insani değerlerimizi de İslami değerlerimizi de aykırıdır. Herkesin kendi temel hak ve hürriyetleri çerçevesinde inancını yaşama hakkı vardır diye düşünüyoruz ve bu noktada da tüm muhataplarımızda bunun istişaresi içerisindeyiz."

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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