İslamofobi ile Mücadele Merkezi Açıldı

(ANKARA) - Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan İslamofobi ile Mücadele Merkezi'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizler, gerçekleri konuşmaktan, tarihi hatırlatmaktan ve hakkı savunmaktan asla geri durmayacağız! Tam da bu anlayışla kurulan 'İslamofobi ile Mücadele Merkezi', bilimsel araştırma, izleme ve önleme, iş birliği ağı ve mağdurlara destek gibi temel hedeflerle bu mücadeleye çok ciddi katkılar sunacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan İslamofobi ile Mücadele Merkezi'nin açılışı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Merkezin hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"İnanca yönelen ön yargı ve ayrımcı zihniyete karşı bugün güçlü bir adım attık... Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan 'İslamofobi ile Mücadele Merkezi'nin (CENTERCIF) açılışını, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirdik. Tarihten günümüze kadar inanç, maalesef kimi ellerde ötekileştirme ve tahakküm aracı olarak kullanıldı. Bugün o çarpık anlayışın adı, aslında insanlığa düşmanlık olan İslamofobi! Bizler, gerçekleri konuşmaktan, tarihi hatırlatmaktan ve hakkı savunmaktan asla geri durmayacağız! Tam da bu anlayışla kurulan 'İslamofobi ile Mücadele Merkezi', bilimsel araştırma, izleme ve önleme, iş birliği ağı ve mağdurlara destek gibi temel hedeflerle bu mücadeleye çok ciddi katkılar sunacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."