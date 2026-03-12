Haberler

İzmir İnsani Yardım Derneğinden "ortak irade" çağrısı

Güncelleme:
İzmir İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Halit Çelik, İslam coğrafyasında yaşanan çatışmalar ve bunların çocuklar üzerindeki etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, İslam dünyasına ve uluslararası örgütlere birlik olma ve çocukları koruma çağrısında bulundu.

İzmir İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Halit Çelik, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalarda çocukların hedef olduğunu, İslam dünyasının mazlumları korumak için ortak irade göstermesi gerektiğini söyledi.

Çelik, dernek binasında yaptığı açıklamada dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalarda en büyük zararın sivillerin ve özellikle çocukların gördüğünü ifade etti.

Gazze, Batı Şeria, Kudüs, Lübnan, Sudan, Doğu Türkistan, Myanmar, Ukrayna'da yaşananlara değinen Çelik, İran'da da 200'den fazla çocuğun İsrail ve ABD saldırılarında hayatını kaybettiğini belirtti.

Birlik olunmadan zulümlerin durdurulamayacağını ifade Çelik, "Buradan İslam dünyasına ve liderlerine sesleniyoruz. Ekonomik, siyasi ve askeri gücü, mazlum çocukları koruyacak bir ortak iradeye dönüştürün. Bugün İran'a açılan savaşın İran'dan öte tüm coğrafyamıza, Müslümanlara karşı yürütülen bir saldırganlık olduğunu görmek ve buna göre tavır almak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Çelik, uluslararası topluma da çağrıda bulanarak, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler ve bölge ülkelerinin acilen harekete geçmesini istedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
