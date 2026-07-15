Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ve kabir ziyaretleri gerçekleştirildi.

İslahiye'deki program ilçe şehitliğinin ziyaret edilmesiyle başladı.

Programa Kaymakam Emre Oğuztürk, ilçe protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Protokol üyeleri daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Nurdağı'ndaki anma programı ise 15 Temmuz şehidi Şirin Diril'in ailesinin ziyaret edilmesiyle başladı.

Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas ile Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, şehit Şirin Diril'in annesi Münevver Diril ve ailesini evlerinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette şehit için dua edilirken, Erciyas ve Yıldırır devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Program kapsamında protokol üyeleri, Sakçagözü Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz şehidi Şirin Diril'in kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilen programda şehit Şirin Diril rahmet ve minnetle anıldı.