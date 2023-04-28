İslahiye konteyner kentinin ilk bebeği 'Ayşegül'

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili vuran deprem sonrası Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki konteyner kente yerleştirilen Esra Nur Hümaz (20) hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Kızlarına 'Ayşegül' adını verdiklerini belirten Hümaz, "Deprem sırasında aklım hep karnımdaki bebeğimdeydi. Çok şükür, sağ salim kucağıma aldım. Kızım Kalyon Konteyner Kent'in ilk bebeği, inşallah ülkemize ve bizlere uğur getirir" dedi.

Mesut Süleyman Hümaz (32) ve yaklaşık 7 aylık hamile olan eşi Esra Nur Hümaz (20), Kahramanmaraş merkezli depreme Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 7 katlı Atalaylar Apartmanı'nın 2'nci katında yakalandı. Evleri ağır hasar alan Hümaz çifti, 2 yaşındaki oğulları Reşit Miran ile Kalyon Konteyner Kente taşındı. Hamileliğinin 9'uncu ayını burada tamamlayan Esra Nur Hümaz, Ramazan Bayramı'nın birinci günü özel bir hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. 'Ayşegül' adını verdikleri bebeğini kucağına aldığı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren anne Hümaz, "Deprem anında uyuyorduk. İlk sallantıda eşimi kaldırdım. Oğlumu da kucaklayarak evden dışarı kaçtık. O esnada merdivenler dökülüyordu. Aklım hep karnımdaki bebeğimdeydi. Çok şükür, sağ salim kızımı bayramda kucağıma aldım. Kızım Kalyon Konteyner Kent'in ilk bebeği, inşallah ülkemize ve bizlere uğur getirir" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay İslahiye Ekip Başkanı Deniz Adir de "Depremin ilk günü itibarıyla bölgede devletimizin ve milletimizin desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalyon Konteyner Kent'te dünyaya yeni gelen 'Ayşegül' bebeğimizin bilgisine ulaştık. Bizler de Kızılay ailesi olarak 30 üründen oluşan 'Hoş geldin Bebek' projesi kapsamındaki sepetimizi ailemizi ziyaret ederek teslim ettik. Ayşegül bebeğimizin, ailesine ve ülkemize hayırlı bir evlat olmasını niyaz ediyorum" dedi.