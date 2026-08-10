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İslahiye'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

İslahiye'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Veysel Dönmez (81) yönetimindeki otomobil, İdilli-Köklü Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Veysel Dönmez (81) idaresindeki 80 FC 037 plakalı otomobil, İdilli-Köklü Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Dönmez, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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