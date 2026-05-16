İslahiye'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Hatay Bulvarı üst geçit yakınlarında, İ.Y. (33) yönetimindeki 33 HU 745 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek