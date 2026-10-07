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İslahiye'de emekli memur Sefer Ateşalioğlu, su kabağı ve atıkları sanata dönüştürüyor

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İslahiye'de emekli memur Sefer Ateşalioğlu, su kabağı ve atıkları sanata dönüştürüyor
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Gaziantep İslahiye'de 73 yaşındaki emekli memur Sefer Ateşalioğlu, su kabağı süsleme sanatını 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kurduğu atölyede sürdürüyor. Ateşalioğlu, atık tahta ve plastik parçalarını gece lambası ile süs eşyasına dönüştürerek yeniden değerlendiriyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli memur Sefer Ateşalioğlu, yaklaşık 27 yıl önce merak saldığı su kabağı süsleme sanatını geliştirerek sürdürürken, doğaya ve çöpe atılan malzemeleri de farklı tasarımlarla yeniden değerlendiriyor.

Ateşalioğlu, herhangi bir eğitim almadan internetten araştırarak öğrendiği sanatını, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hürriyet Mahallesi'nde kurduğu atölyesinde sürdürüyor.

İlk yıllarda su kabaklarını çeşitli desen ve figürlerle süsleyen Ateşalioğlu, zamanla yakma tekniğini de kullanarak kabakların üzerine resim ve figürler işlemeye başladı.

Çalışmalarını su kabağıyla sınırlı tutmayan Ateşalioğlu, doğaya ve çöpe atılan tahta, ahşap ve plastik parçalarını da atölyesinde değerlendiriyor.

Ateşalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada plastik pis su borularını dekoratif gece lambalarına, ahşap parçalarını ise çeşitli süs eşyalarına dönüştürtüğünü belirterek eserlerini çoğunlukla yakınlarına ve beğenen kişilere hediye ettiğini söyledi.

Sanatı tamamen kendi imkanlarıyla öğrendiğini belirten, "Bana bu işi öğreten olmadı. Tamamen kendi çalışmalarım doğrultusunda öğrendim. İnternetten araştırarak kendimi geliştirdim." dedi.

Doğaya atılan malzemeleri topladığını anlatan Ateşalioğlu, Ateşalioğlu "Hangisinin nerede kullanılacağını değerlendirip ona göre çalışıyorum. Doğaya atılan malzemeleri yeniden geri dönüşüme kazandırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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